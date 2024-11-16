Зеленский ответил на слова Трампа о переговорах с Россией

Зеленский заявил о желании РФ уничтожить Украину после слов Трампа о переговорах

Глава Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова избранного президента США Дональда Трампа о переговорах с Россией. Его цитирует «РБК-Украина».

Зеленский усомнился в том, что с помощью переговоров удастся разрешить конфликт. «Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит [президент РФ Владимир] Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут. Он хочет уничтожить Украину», — считает он.

Глава государства считает, что вместо переговоров следует «объединить мир вокруг Украины», чтобы она находилась в «сильной позиции». Кроме того, он призвал разработать план, предполагающий «дипломатические дискуссии» с Москвой.