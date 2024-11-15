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19:09, 15 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о конструктивном взаимодействии с Трампом

«Общественное»: между Зеленским и Трампом сложилось конструктивное общение
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное общение. Об этом украинский политик рассказал в интервью изданию «Общественное».

Он добавил, отвечая на вопрос о том, ставил ли Трамп перед Украиной требования об участии в переговорах, что с Украиной не работает риторика «садись и слушай».

По его словам, при администрации Трампа конфликт закончится быстрее.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта. «Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — подчеркнул украинский лидер.

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