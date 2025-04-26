В США задумались о принятии Украины в НАТО

NYT: Следующая администрация президента США может принять Украину в НАТО

В ходе встреч в Париже и Лондоне американские переговорщики сообщили своим украинским и европейским визави, что следующая после президента США Дональда Трампа администрация может заняться вопросом принятия Украины в НАТО. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО», — приводит издание мнение американских чиновников.

При этом американские дипломаты указали, что на принятие Киева в Североатлантический альянс необходим консенсус всех участников военного блока. Кроме того, указывается, что Вашингтон не уверен в согласии Москвы на такой сценарий.

Ранее директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чун заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Риме была продуктивной. Представитель добавил, что дальнейшие детали встречи будут раскрыты в будущем.