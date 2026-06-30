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19:04, 30 июня 2026Мир

Пентагон инвестирует миллиарды в британскую ядерную мощь

США потратят более 4 млрд долларов на обновление ядерной инфраструктуры Великобритании
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Министерство обороны США выделит более четырех миллиардов долларов на модернизацию ядерной инфраструктуры Великобритании. Об этом сообщило The Guardian.

«Согласно документам Пентагона, новые объекты, которые включают в себя укрепленные убежища, усиленную охрану и помещения для дополнительного персонала, будут предназначены для хранения ядерных бомб последнего поколения», — пишет газета с ссылкой на официальные источники.

Планы по модернизации включают в себя реконструкцию авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк, а также обновление военной базы в Глостершире. С нее в начале этого года по приказу президента Дональда Трампа были нанесены массированные удары по Ирану.

Ранее Лондон и Вашингтон предварительно возобновили работу над многомиллиардной «сделкой о технологическом процветании». Проект подразумевает углубление сотрудничества в области гражданских ядерных технологий и проведение совместного саммита по термоядерным технологиям.

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