Пентагон инвестирует миллиарды в британскую ядерную мощь

Министерство обороны США выделит более четырех миллиардов долларов на модернизацию ядерной инфраструктуры Великобритании. Об этом сообщило The Guardian.
«Согласно документам Пентагона, новые объекты, которые включают в себя укрепленные убежища, усиленную охрану и помещения для дополнительного персонала, будут предназначены для хранения ядерных бомб последнего поколения», — пишет газета с ссылкой на официальные источники.
Планы по модернизации включают в себя реконструкцию авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк, а также обновление военной базы в Глостершире. С нее в начале этого года по приказу президента Дональда Трампа были нанесены массированные удары по Ирану.
Ранее Лондон и Вашингтон предварительно возобновили работу над многомиллиардной «сделкой о технологическом процветании». Проект подразумевает углубление сотрудничества в области гражданских ядерных технологий и проведение совместного саммита по термоядерным технологиям.