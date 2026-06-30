Пентагон инвестирует миллиарды в британскую ядерную мощь

США потратят более 4 млрд долларов на обновление ядерной инфраструктуры Великобритании

Министерство обороны США выделит более четырех миллиардов долларов на модернизацию ядерной инфраструктуры Великобритании. Об этом сообщило The Guardian.

«Согласно документам Пентагона, новые объекты, которые включают в себя укрепленные убежища, усиленную охрану и помещения для дополнительного персонала, будут предназначены для хранения ядерных бомб последнего поколения», — пишет газета с ссылкой на официальные источники.

Планы по модернизации включают в себя реконструкцию авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк, а также обновление военной базы в Глостершире. С нее в начале этого года по приказу президента Дональда Трампа были нанесены массированные удары по Ирану.

Ранее Лондон и Вашингтон предварительно возобновили работу над многомиллиардной «сделкой о технологическом процветании». Проект подразумевает углубление сотрудничества в области гражданских ядерных технологий и проведение совместного саммита по термоядерным технологиям.