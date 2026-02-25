Реклама

Стало известно о новых ядерных проектах США и Британии

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лондон и Вашингтон предварительно возобновили работу над многомиллиардной «сделкой о технологическом процветании» с акцентом на совместные ядерные проекты. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители США и Великобритании начали обсуждения о сотрудничестве в области гражданских ядерных технологий и о проведении совместного саммита по термоядерным технологиям», — говорится в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп подписали «сделку о технологическом процветании» в сентябре 2025 года. Позднее американская сторона приостановила соглашение.

Сделка подразумевает помощь США в развитии британских технологий искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий. Кроме того, многомиллиардное соглашение предполагает партнерство компаний в сфере атомной энергетики. Одной из целей сотрудничества Лондона и Вашингтона является желание обрести полную независимость от российского ядерного топлива к 2028 году.

