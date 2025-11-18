Две страны захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива

Британия и США хотят полностью отказаться от ядерного топлива РФ к концу 2028-го

Британия и США захотели обрести полную независимость от российского ядерного топлива. Страны планируют добиться этого к концу 2028 года, следует из меморандума о взаимопонимании по соглашению о «технологическом процветании», подписанного в сентябре, передает ТАСС.

Согласно документу, сотрудничество государств в сфере гражданской ядерной энергетики подразумевает «обеспечение безопасной и надежной цепочки поставок современного ядерного топлива в обеих странах и достижение полной независимости от ядерного топлива РФ к 2028 году». Также Лондон и Вашингтон хотят более тесно сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.

