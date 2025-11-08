Мир
15:26, 8 ноября 2025

Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

Власти Болгарии и Румынии начали искать юридические лазейки и пути для сохранения операционной деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), принадлежащих российским компаниям. Об этом сообщает Politico.

Страны разрабатывают законодательные механизмы для временного управления активами «Лукойла», включая возможность полной национализации НПЗ в городах Бургасе и Плоешти, чтобы продолжить поставки энергоресурсов после введения новых американских санкций 21 ноября. Парламент Софии уже утвердил законопроект о назначении государственного управляющего крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов (около 121 миллиарда рублей).

Аналитики предупреждают, что обойти санкции США возможно лишь в случае скоординированной работы на уровне ЕС, поскольку частные инвесторы не готовы брать на себя юридические риски. В Бухаресте рассматривают запрос на отсрочку санкций как временное решение, тогда как прекращение работы НПЗ грозит Болгарии потерей 80 процентов топливного рынка, а Румынии — значительным ростом цен на энергоносители. Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван подтвердил, что страна ради покупки российской нефти готова к различным сценариям, включая операционный контроль над объектами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России. «До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский военно-промышленный комплекс (ВПК) получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть по торговле нефтью и газом», — подчеркнул украинский президент.

