Зеленский потребовал ввести новые санкции против России

Зеленский заявил о необходимости введения санкций против всей энергетики России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, необходимо оказать на Россию дополнительное давление, чтобы она не могла продолжать специальную военную операцию (СВО). Также он потребовал, чтобы ограничения ввели против всей российской энергетической отрасли.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский военно-промышленный комплекс (ВПК) получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть по торговле нефтью и газом», — подчеркнул украинский президент.

«И на каждый удар Москвы по энергетике должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений», — заключил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева.