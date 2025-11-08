Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 8 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский потребовал ввести новые санкции против России

Зеленский заявил о необходимости введения санкций против всей энергетики России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Heinz-Peter Bader / AP

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада ввести санкции против энергетической отрасли России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, необходимо оказать на Россию дополнительное давление, чтобы она не могла продолжать специальную военную операцию (СВО). Также он потребовал, чтобы ограничения ввели против всей российской энергетической отрасли.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский военно-промышленный комплекс (ВПК) получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть по торговле нефтью и газом», — подчеркнул украинский президент.

«И на каждый удар Москвы по энергетике должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений», — заключил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве произошел транспортный коллапс

    На Украине остановлена работа всех пограничных пунктов пропуска

    Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти

    Зеленскому посоветовали как можно быстрее принять условия России по территориям

    В России отреагировали на условие главы МИД Украины для завершения конфликта

    Британскому премьеру предрекли скорый уход с поста

    В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

    Возможность ВСУ выйти из Красноармейска оценили

    В командовании ВСУ назвали особенность ночной массированной атаки на Украину

    Названы цели на Украине для удара возмездия России после атаки на подстанцию «Белозерская»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости