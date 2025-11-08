Бывший СССР
Зеленский обратился к Европе с призывом

Зеленский: Европейскому союзу следует ввести больше санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrea Rosa / AP

Европейскому союзу (ЕС) следует ввести больше санкций против России и усилить поддержку Киева. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Необходимы санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну. (...) Обязательно должно быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что ценит уже оказанную Евросоюзом помощь, однако ожидает от него еще большего давления на Россию.

Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным при условии наличия результата после этого.

