Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Зеленский заявил о готовности встречи с Путиным при условии наличия результата
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным при условии наличия результата после этого. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Если есть встреча, которая точно приведет к прекращению огня и окончанию войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что потеря Украиной Красноармейска (украинское название — Покровск) может отсрочить усиление санкций против России.

До этого издание Politico писало, что некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они опасаются, что Трамп «вновь встанет на сторону Путина» в вопросе определения условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия России.

