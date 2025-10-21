Европейские лидеры захотели участвовать во встрече Путина и Трампа

Politico: Европейские лидеры хотят добиться участия во встрече Путина и Трампа

Некоторые европейские лидеры хотят добиться участия в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«По словам одного из дипломатов, знакомого с ситуацией, некоторые лидеры Евросоюза будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение [президенту Украины Владимиру] Зеленскому места за столом переговоров», — говорится в публикации.

По информации издания, европейцы опасаются, что Трамп «вновь встанет на сторону Путина» в вопросе определения условий мирного соглашения, а также будет оказывать давление на Зеленского с целью вынудить его согласиться на условия России, что может привести к уступке Украиной значительных территорий.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого была анонсирована встреча двух лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет полным ходом.

Ранее Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Белом доме поднимал вопрос о возможном участии Киева в переговорах между США и Россией в Будапеште. Он также заявил о готовности присутствовать на встрече в случае, если его пригласят.