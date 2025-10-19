Бывший СССР
Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

Зеленский заявил, что поднимал вопрос об участии Украины на встрече в Будапеште
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поднимал вопрос о возможном участии Киева в переговорах между США и Россией, которые пройдут в Будапеште. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский сообщил о готовности присутствовать на встрече, на что Трамп пообещал обсудить такую возможность с президентом России Владимиром Путиным. «По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский на фоне усиления давления на Украину со стороны США сделал заявление, что Киев не собирается ничего дарить России. Он также отметил, что рассчитывает на поддержку позиции Киева со стороны западных партнеров.

О том, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште, стало известно 19 октября. Это объясняется встречей Трампа с Зеленским, на которой Киев не получил желаемого результата.

