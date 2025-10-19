Бывший СССР
Зеленский сделал заявление на фоне давления США на Украину

Зеленский отказался вывести ВСУ с территории ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина не собирается ничего дарить России. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», — написал он. Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на поддержку позиции Киева со стороны партнеров.

Украинский лидер вновь обвинил президента России Владимира Путина в якобы затягивании конфликта и призвал к достижению мира «через силу».

The Wall Street Journal (WSJ) тем временем со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Дональд Трамп проявляет осторожность в отношении Москвы. По информации издания, американский лидер намерен решить украинский конфликт дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. Это объясняется встречей Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой Киев не получил желаемого результата.

