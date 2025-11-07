Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 7 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский заговорил о потере Красноармейска

Зеленский: Потеря Украиной Красноармейска может отсрочить усиление санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Satellite image ©2025 Vantor / Handout via Reuters

Потеря Украиной Красноармейска (украинское название — Покровск) может отсрочить усиление санкций против России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

«Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремится показывать успех на поле боя (...) Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании», — заявил Зеленский.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов анонсировал «некие решения» по ситуации в Красноармейске. По его словам, обществу сообщат об этом, когда будет можно будет обнародовать всю информацию.

До этого Вооруженные силы России взяли более 85 процентов Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (российское название — Димитров).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и в Европе

    Россияне охладели к покупке бытовой техники

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости