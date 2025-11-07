Зеленский заговорил о потере Красноармейска

Зеленский: Потеря Украиной Красноармейска может отсрочить усиление санкций

Потеря Украиной Красноармейска (украинское название — Покровск) может отсрочить усиление санкций против России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

«Я думаю, Россия с этой историей о Покровске стремится показывать успех на поле боя (...) Это фактор, который может влиять на введение санкций или отсрочку санкций. Знаете, все в ожидании», — заявил Зеленский.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов анонсировал «некие решения» по ситуации в Красноармейске. По его словам, обществу сообщат об этом, когда будет можно будет обнародовать всю информацию.

До этого Вооруженные силы России взяли более 85 процентов Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (российское название — Димитров).