Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

ВС РФ взяли более 85 % Красноармейска, под контролем север города
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли более 85 процентов Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что под контролем армии РФ находится весь север города.

«Украинский гарнизон оказывает сопротивление на локальных участках. В полном окружении находится и Мирноград (российское название — Димитров) — город-спутник Покровска», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России начали зачистку окраин Красноармейска. Сообщалось, что в северной части города бои идут в районе Динасового поселка.

