Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

RusVesna: ВС РФ зачищают окраины Красноармейска от ВСУ

Российские войска в ходе успешного наступления в Красноармейске (украинское название — Покровск) заняли большую часть центра города и начали зачистку его окраин. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«В северной части Покровска идут бои в районе Динасового поселка. Российские войска штурмуют жилую многоэтажную застройку вдоль улиц Раздольная, Таманова и Северная. На северной окраине зафиксирована пехота в районе дома престарелых», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска продвигаются по направлению к расположенным в промзоне зданиям местных мясокомбината и бывшего молокозавода.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог бы держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.