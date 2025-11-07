Бывший СССР
Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

Глава Генштаба ВСУ Гнатов анонсировал некие решения по Красноармейску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vantor / Handout / Reuters

Глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов анонсировал «некие решения» по ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск). Его слова передает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Все решения касательно этой операции будут приниматься военным командованием. Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — заявил он.

По его словам, «лишняя информация» в публичном поле помешает ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли более 85 процентов Красноармейска. В полном окружении находится и город-спутник Мирноград (российское название — Димитров).

    Все новости