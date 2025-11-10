Болгарский депутат рассказал о потерях Софии из-за антироссийских санкций

Болгарский депутат Михайлов: София потеряла из-за санкций до 20 миллиардов евро

Болгария потеряла от 15 до 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций Европейского союза, рассказал депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, София несет миллиардные убытки из-за ситуации с атомной электростанцией (АЭС) в Белене и ядерным топливом, которое теперь покупает и хранит в другом месте.

«В туризме — тоже теряем миллиарды. Мы легко потеряли 15-20 миллиардов евро из того, что могли бы получить», — подчеркнул он.

Михайлов добавил, что туристический сектор и рынок недвижимости сильно зависели от россиян, поэтому санкции очень вредят Болгарии. Он напомнил, что София закупала дешевые строительные материалы и удобрения из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Болгария и Румыния стали искать способы обойти санкции США ради российской нефти.