Турист отправился в одиночное путешествие по Мексике и пропал без вести

Житель Австралии пропал без вести во время одиночного путешествия по латиноамериканской стране. Об этом сообщает издание PerthNow (PN).
35-летний турист Джесси Бруззезе около девяти месяцев в одиночку посещал разные страны, а в начале мая отправился в Мексику. Известно, что незадолго до исчезновения он находился в курортной зоне Ривьера-Майя в Канкуне. Джесси не выходит на связь с родственниками с 3 июня, его телефон не работает.
По сообщению близких, Бруззезе — опытный путешественник, он никогда не отказывался от связи с родителями в поездках. Полиция Западной Австралии совместно с мексиканскими властями ведут поиски туриста. На данный момент информации о его местонахождении нет.
Ранее путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр заметил, что мексиканцы буквально живут за решетками. Таким образом хозяева пытаются защитить себя и свои транспортные средства от грабителей.