Турист отправился в одиночное путешествие по Мексике и пропал без вести

PN: Турист из Австралии пропал без вести во время одиночного путешествия по Мексике

Житель Австралии пропал без вести во время одиночного путешествия по латиноамериканской стране. Об этом сообщает издание PerthNow (PN).

35-летний турист Джесси Бруззезе около девяти месяцев в одиночку посещал разные страны, а в начале мая отправился в Мексику. Известно, что незадолго до исчезновения он находился в курортной зоне Ривьера-Майя в Канкуне. Джесси не выходит на связь с родственниками с 3 июня, его телефон не работает.

По сообщению близких, Бруззезе — опытный путешественник, он никогда не отказывался от связи с родителями в поездках. Полиция Западной Австралии совместно с мексиканскими властями ведут поиски туриста. На данный момент информации о его местонахождении нет.

Ранее путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр заметил, что мексиканцы буквально живут за решетками. Таким образом хозяева пытаются защитить себя и свои транспортные средства от грабителей.