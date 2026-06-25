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07:30, 25 июня 2026Путешествия

Россиянин описал Мексику словами «вся страна сидит за решеткой»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: oleschwander / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр заметил, что мексиканцы буквально живут за решетками. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала подчеркнул, что мексиканцы действительно видят мир сквозь ограждения, но дело не в тюрьмах. «Когда мы только приехали в Мексику, меня не покидало странное ощущение, будто вся страна сидит за решеткой. Почти на каждом доме — решетки: на окнах, на дверях. Даже второй и третий этаж закрыт решетками. Порой смотришь на дом и не сразу понимаешь, где заканчивается забор и начинается крепость», — объяснил Александр.

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Машины в Мексике тоже помещают в металлические клетки. Таким образом хозяева пытаются защитить транспортные средства от грабителей и угонщиков. Однако, по словам россиянина, несмотря на большое количество ограждений, все мексиканцы выглядят расслабленными и счастливыми.

Александр отметил, что решетки бывают разные: одни делают из металла, другие существуют только в голове. «В Мексике люди ставят решетки на окна, но сколько людей по всему миру живут за решетками собственных страхов? Боятся сменить работу, путешествовать, начать что-то новое. Получается парадоксальная ситуация: человек живет в доме без единой решетки, но чувствует себя менее свободным, чем мексиканец, сидящий вечером на своей террасе за металлическим забором», — заключил блогер.

Ранее Александр побывал в США и описал переехавших туда россиянок словами «считают русских мужчин вторым сортом». Он также отметил, что эмигрантки из России жалуются на выходцев из стран СНГ, так как те, в отличие от иностранцев, хотят использовать женщину в виде «обслуживающего персонала» и абсолютно не адаптированы к американской жизни.

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