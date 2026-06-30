Константинов: Героизация Мазепы приблизит крах киевского режима

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на планы президента Украины Владимира Зеленского установить в центре Киева памятник украинскому гетману Ивану Мазепе, заявив, что героизация таких личностей приблизит крах киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.

Известно, что Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю.

«Убежден, создание таких памятников, переименование улиц, борьба с историей и культурой не помогут в строительстве новой украинской государственности, а нынешнюю идею они уже давно обанкротили», — обозначил Константинов.

Российский парламентарий выразил мнение, что Зеленский идет на такие шаги для того, чтобы «откупиться от нацистов». «Чтобы ему не задавали неудобные вопросы, в том числе про миллиарды на счетах. Героизация на Украине разного рода "мазеп" лишь приблизит крах киевского режима», — заключил Константинов.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз, если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это заявление, подчеркнув, что в европейской стране наконец увидели проявления неонацизма и ультранационализма на Украине.