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17:19, 30 июня 2026Россия

В России оценили жесткое высказывание министра обороны Польши об Украине

Сенатор Пушков: Польша проснулась от дурного сна, когда не видела неонацизма на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сенатор Алексей Пушков в Telegram прокомментировал жесткое высказывание министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша об Украине, подчеркнув, что в европейской стране наконец увидели проявления неонацизма и ультранационализма на Украине.

«В Польше вроде бы проснулись после долгого дурного сна, когда они закрывали глаза на любые проявления неонацизма и ультранационализма на Украине», — написал Пушков.

По мнению российского политика, после заявления польского министра есть два варианта развития событий: либо президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отказаться от идеологии неонацизма и ультранационализма, либо Брюсселю удастся уговорить Варшаву изменить позицию.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз, если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Он также говорил об отказе Украине в военной помощи.

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