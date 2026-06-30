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19:04, 30 июня 2026Наука и техника

В Android нашли сотню уязвимостей

Google нашла и исправила в июне в смартфонах на Android 124 уязвимости
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Google отчиталась об устранении в операционной системе (ОС) Android более ста ошибок. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Журналисты медиа заметили, что в июне пользователи Android получили крупное обновление безопасности. Оно было разделено на две части: первая половина начала выходить после 1 июня, вторая — после 5 июня. Авторы портала подсчитали, что патчи устранили в сумме 124 уязвимости.

Самой опасной оказалась уязвимость, скрытая под идентификатором CVE-2025-48595 — выяснилось, что ее активно эксплуатировали злоумышленники. Эта системная брешь позволяет третьим лицам быстро получить повышенные привилегии на целевом устройстве, причем без участия владельца смартфона. Уязвимость затрагивает телефоны под управлением операционных систем Android 14, 15, 16.

В Google не уточнили, когда конкретно тот или иной аппарат под управлением Android получит обновление. Журналисты Notebookcheck объяснили, что это зависит от производителей смартфонов: так, Google и Samsung обычно в числе первых подготавливают и отправляют апдейты для своих пользователей.

Ранее журналисты издания BGR призвали пользователей временно не устанавливать Android 17 на смартфоны из-за ошибок. В том числе в ОС нашли проблемы с Wi-Fi и перегревом.

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