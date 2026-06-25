Обновление Android сломало смартфоны

В BGR призвали временно не устанавливать Android 17 на смартфоны из-за ошибок

В новой версии операционной системы (ОС) Android нашли серьезные проблемы. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа призвали пользователей смартфонов повременить с установкой Android 17. По словам специалистов, в ранней версии системы нашли несколько проблем, негативно влияющих на опыт использования. Так, одной из самых раздражающих ошибок назвали сбой Wi-Fi — при запуске ряда приложений смартфон не может подключиться к сети.

Также обновление сломало функцию eSIM на некоторых устройствах — в первую очередь проблема затронула телефоны Google Pixel. «Учитывая, что новые аппараты Pixel на американском рынке работают исключительно с eSIM, это особенно неприятно», — прокомментировали ситуацию авторы заметки. Еще одной проблемой оказалось исчезновение виджетов. Но Google знает о неполадке и в разговоре с BGR подтвердила, что предпринимает попытки все исправить.

Кроме того, при установке бета-версии Android может снизиться производительность устройств. «Часто новые обновления Android улучшают скорость работы аппаратов, но, похоже, Android 17 оказала противоположный эффект», — заключили журналисты.

Ранее в старых смартфонах Apple обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к устройствам. Проблема коснулась всех девайсов, работающих на процессорах A12 и A13 — например, iPhone Xs и iPhone 11.