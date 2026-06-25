Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:56, 25 июня 2026Наука и техника

Обновление Android сломало смартфоны

В BGR призвали временно не устанавливать Android 17 на смартфоны из-за ошибок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В новой версии операционной системы (ОС) Android нашли серьезные проблемы. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа призвали пользователей смартфонов повременить с установкой Android 17. По словам специалистов, в ранней версии системы нашли несколько проблем, негативно влияющих на опыт использования. Так, одной из самых раздражающих ошибок назвали сбой Wi-Fi — при запуске ряда приложений смартфон не может подключиться к сети.

Также обновление сломало функцию eSIM на некоторых устройствах — в первую очередь проблема затронула телефоны Google Pixel. «Учитывая, что новые аппараты Pixel на американском рынке работают исключительно с eSIM, это особенно неприятно», — прокомментировали ситуацию авторы заметки. Еще одной проблемой оказалось исчезновение виджетов. Но Google знает о неполадке и в разговоре с BGR подтвердила, что предпринимает попытки все исправить.

Кроме того, при установке бета-версии Android может снизиться производительность устройств. «Часто новые обновления Android улучшают скорость работы аппаратов, но, похоже, Android 17 оказала противоположный эффект», — заключили журналисты.

Ранее в старых смартфонах Apple обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к устройствам. Проблема коснулась всех девайсов, работающих на процессорах A12 и A13 — например, iPhone Xs и iPhone 11.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о разрешении Трампа усилить удары по России. Как на это ответили в Кремле?

    Раскрыты детали схемы массовых атак на жителей Крыма

    Российская «Сайга» вызвала интерес в Индии

    Бывший футболист сборной России «дал леща» сопернику в матче любительской лиги

    Краснодарский «учитель» ответил за систематическое унижение адептов секты

    Россиянин расправился с главврачом детской больницы

    Крупнейший покупатель нефти захотел сократить зависимость от нее

    В российских школах запланировали увеличить вдвое начальную военную подготовку

    Apple оштрафовали в России

    Раскрыт главный враг мужского здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok