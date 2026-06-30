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Мир
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18:49, 30 июня 2026Мир

Представители украинского олигарха сделали заявление после покушения в Монако

Представители Ермолаева подтвердили покушение на олигарха в Монако
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Philippe Magoni / AP

Агентство Silver Eye, представляющее интересы украинского олигарха Вадима Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын получили ранения после взрыва в Монако. Об этом сообщает газета La Gazette de Monaco.

«Использование взрывного устройства для попытки покушения на жизнь человека является актом немыслимого варварства в правовом государстве. Тот факт, что в результате атаки пострадал и сын господина Ермолаева, делает произошедшее еще более шокирующим», — говорится в заявлении агентства.

Также представители предпринимателя отвергли отдельные утверждения о его предполагаемой принадлежности к политическим кругам, подчеркнув, что Ермолаев на протяжении более 20 лет занимается предпринимательской и инвестиционной деятельностью. «В социальных сетях и некоторых СМИ уже циркулируют многочисленные фотографии, домыслы и непроверенная информация», — сказано в сообщении.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

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