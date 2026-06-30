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19:08, 30 июня 2026Россия

Путин включил Цивилеву в состав президиума Совета по стратегическому развитию

Президент Путин включил Цивилеву в состав президиума Совета по стратегическому развитию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны Анну Цивилеву в состав президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета изменения, включив в них Цивилеву А.Е.» — говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 30 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил нового главу своей канцелярии. В соответствии с указом главы государства данную должность занял Александр Матвеев. Он занял пост работавшего с ноября 2020 года Андрея Казакова.

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