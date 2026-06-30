Продавцы засмеяли грабителя и вынудили его уйти с пустыми руками

В Шотландии грабитель ушел из магазина с пустыми руками из-за насмешек продавцов

В Шотландии преступник не смог ограбить минимаркет из-за насмешек продавцов. Об этом сообщает Daily Mail.

27 ноября 2025 года 21-летний Финли Крошо ворвался в магазин с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и требовать у них выручку. Продавцы в ответ засмеяли грабителя, заявив, что в кассе денег нет. Это вынудило Крошо уйти с пустыми руками.

Неудача не остановила преступника. После мини-маркета он напал на соседнюю закусочную, где ему уже удалось совершить ограбление.

Впоследствии выяснилось, что Крошо также успешно ограбил магазин 9 ноября 2025 года. Он ворвался внутрь с закрытым лицом, размахивая ножом, и крикнул: «Гоните все деньги». Затем он перегнулся через прилавок, забрал наличные и сигареты и скрылся.

В конце ноября Крошо арестовали. 16 июня его приговорили к трем годам лишения свободы.

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