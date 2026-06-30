Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 30 июня 2026Из жизни

Продавцы засмеяли грабителя и вынудили его уйти с пустыми руками

В Шотландии грабитель ушел из магазина с пустыми руками из-за насмешек продавцов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Шотландии преступник не смог ограбить минимаркет из-за насмешек продавцов. Об этом сообщает Daily Mail.

27 ноября 2025 года 21-летний Финли Крошо ворвался в магазин с большим кухонным ножом в руках. Он стал угрожать сотрудникам и требовать у них выручку. Продавцы в ответ засмеяли грабителя, заявив, что в кассе денег нет. Это вынудило Крошо уйти с пустыми руками.

Неудача не остановила преступника. После мини-маркета он напал на соседнюю закусочную, где ему уже удалось совершить ограбление.

Материалы по теме:
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?
20 октября 2025
Бандиты в масках обокрали три тысячи человек за два часа. В этом деле много странного, а жертв будто выбирали по национальности
Бандиты в масках обокрали три тысячи человек за два часа. В этом деле много странного, а жертв будто выбирали по национальности
29 января 2026

Впоследствии выяснилось, что Крошо также успешно ограбил магазин 9 ноября 2025 года. Он ворвался внутрь с закрытым лицом, размахивая ножом, и крикнул: «Гоните все деньги». Затем он перегнулся через прилавок, забрал наличные и сигареты и скрылся.

В конце ноября Крошо арестовали. 16 июня его приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США французский священник лично задержал и избил угонщика, который попытался сбежать с места аварии. «Просто еще один день в Детройте», — прокомментировал произошедшее священнослужитель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

    Леброн Джеймс решил сменить команду

    Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

    Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

    Сестра Жанны Фриске в бикини похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов

    Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok