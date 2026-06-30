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19:08, 30 июня 2026Авто

На одном из заводов BMW к сборке машин привлекли необычных работников

Роботы Figure 03 с человеческими чертами займутся монотонными операциями на заводе BMW
Марина Аверкина

Фото: press.bmwgroup.com

Спустя примерно два года после того, как на предприятии BMW в Спартанбурге (США) впервые появились человекоподобные роботы, американская компания Figure подготовила их новую версию — Figure 03. Внешне эти машины напоминают людей гораздо больше, чем робот Optimus от Tesla, пишет Carscoops.

Главной задачей Figure 03 станет логистика. Сейчас поступающие на площадку компоненты привозят в больших контейнерах без сортировки. Роботы будут извлекать каждую деталь и распределять ее по сортировочной тележке. Заполненные тележки доставят в назначенный пункт сбора, после чего детали переместит автоматический тягач или интеллектуальный транспортный робот, а потом их отправят на сборочную линию.

Новые роботы выполняют иные функции, чем их предшественники Figure 02. В рамках 11-месячного пилотного проекта те трудились в кузовном цехе: они устанавливали листовые металлические элементы перед сваркой и за десять месяцев помогли собрать более 30 тысяч автомобилей X3. На заводе подчеркивают: Figure 03 будет исполнять более сложные задачи за счет улучшенного интеллекта.

В BMW заявили, что такие машины особенно полезны на монотонных, эргономически неудобных или критически важных с точки зрения безопасности видах работ. Компания утверждает, что стремится защитить сотрудников и максимально эффективно использовать их потенциал, а не заменять людей роботами.

Ранее стало известно, что китайский премиальный бренд Li Auto наладит выпуск машин в Казахстане. Республика станет первой страной за пределами Китая, где организуют сборку автомобилей этой марки.

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