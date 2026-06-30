В стране СНГ начнут собирать премиальные китайские машины

Завод Allur в Казахстане запустит сборку трех гибридных моделей Li Auto L-серии

Китайский премиальный бренд Li Auto наладит выпуск машин в Казахстане. Партнером выступит мультибрендовый завод Allur. Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве. Республика станет первой страной за пределами Китая, где организуют сборку автомобилей этой марки, пишет издание «Китайские автомобили».

Ожидается, что на начальном этапе будет использована крупноузловая сборка, но в дальнейшем предполагается углубление локализации и развитие компонентной базы. Первыми на конвейер встанут три гибридных кроссовера L-семейства: модели L6, L8 и L9. Эксперты источника предположили, что речь идет об обновленных «восьмерке» и «девятке», недавно представленных на рынке Китая.

Сейчас в Казахстане официально продаются кроссоверы L6, L7 и L9. Базовую модель L6 в движение приводят два электромотора суммарной мощностью 407 лошадиных сил. Полного заряда батареи емкостью 36,8 киловатт-часа достаточно на 182 километра. Функцию генератора выполняет полуторалитровый мотор. Ценовой диапазон L6 составляет 23,9-26,99 миллиона тенге (3,8-4,3 миллиона российских рублей).

Суммарная отдача двух электромоторов более крупного Li L7 равна 448 лошадиным силам. Аккумулятор емкостью 52,3 киловатт-часа позволяет проехать только на электротяге 240 километров. Запас хода увеличивает полуторалитровый двигатель, выступающий в роли генератора. Стоимость L7 — 33,96 миллиона тенге (5,4 миллиона рублей).

Флагманский Li L9 оснащен аккумулятором на 52,3 киловатт-часа (235 километров только на электротяге), а в роли генератора — все тот же полуторалитровый мотор. Цена Li L9 — 41,09 миллиона тенге (6,5 миллиона рублей).

В настоящее время производственная площадка Allur в Костанае уже выпускает машины Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Skoda, Soueast, Geely, MG и GAC.

Ранее стало известно, что марка BAIC скорректировала стоимость трех моделей, сборка которых налажена на мощностях калининградского предприятия «Автотор». Речь про седан U5 Plus, кроссовер X55 и рамный внедорожник BJ60. Машины подешевели на сумму от 210 до 900 тысяч рублей.