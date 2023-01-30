В Сиднее мужчина купил дом и случайно стал обладателем 80 морских свинок, и не пожалел

Мужчина купил дом в Сиднее, Австралия, и обнаружил в нем 10 морских свинок. О том, как он со временем случайно стал обладателем 80 морских свинок и не пожалел об этом, несмотря на расходы, пишет Metro.

25-летний Сид Дуайер въехал в новое жилье в феврале 2022 года и с удивлением обнаружил, что предыдущий владелец оставил ему 10 морских свинок. Увидев грызунов, Дуайер решил оставить их со словами: «Они милые, пусть побудут здесь».

Всего через несколько недель количество свинок выросло до 14, и тогда мужчина понял, что необходимо рассадить самцов и самок. Он попытался отгородить их друг от друга забором, но самцы каким-то образом находили лазейки. В итоге за год поголовье морских свинок выросло до 80.

Чтобы у всех животных было достаточно места, Дуайер организовал для них территорию в саду. Он построил отдельные вольеры для самцов и самок, высадил подходящие растения и сделал для грызунов зону выгула. Каждый день мужчины начинается с уборки вольеров и кормления питомцев травой и сухим кормом. На десерт он обычно дает свинкам арбуз или морковку.

По словам Дуайера, уход за грызунами обходится ему в 200 австралийских долларов (почти 10 тысяч рублей), а на обработку питомцев от паразитов он тратит 1053 австралийских доллара (52,3 тысячи рублей). В общей сложности за год он тратит около 14 тысяч австралийских долларов (почти 700 тысяч рублей).

«У морских свинок прекрасная жизнь! Они очень избалованы», — заключил Дуайер.

Ранее американский певец и музыкальный продюсер Саймон Кертис нашел лягушонка в салате и решил оставить его в качестве домашнего питомца. Американец продемонстрировал новый постоянный дом для лягушонка и рассказал, что поставил его аквариум в ванную комнату, где более комфортный свет, температура и всегда тихо.