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Мужчина нашел лягушонка в салате из магазина и оставил его как домашнего питомца

Американский певец устроил жилище найденному в салате лягушонку и назвал его Тони

Фото: @simoncurtis

Американский певец и музыкальный продюсер Саймон Кертис нашел лягушонка в салате и решил оставить его в качестве домашнего питомца. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Кертис выложил фотографию маленького зеленого лягушонка 21 декабря. В посте он написал, что обнаружил его в готовом салате из магазина. Выставить живое существо на улицу в холод Саймон не мог и спросил у пользователей, что ему сделать с лягушонком.

В следующем посте певец написал, что назвал лягушонка Тони, купил ему опарышей и собирается покормить. Кертис устроил питомцу временное жилище из пластиковой коробки. В «апартаменты» Тони он положил лист салата и поставил миску с водой.

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Позднее американец продемонстрировал новый постоянный дом для Тони и рассказал, что поставил его аквариум в ванную комнату, где более комфортный свет, температура и всегда тихо. Кертис признался, что успел по-настоящему полюбить Тони и призвал всех внимательно проверять коробки с готовыми салатами.

Летом также стало известно, что житель Лондона Филлип Катерер-Стентифорд нашел маленького тритона в упаковке сельдерея, которую купил в местном супермаркете. Тритона назвали Найджеллой.

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Евгения Черкасова
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