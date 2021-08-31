Мужчина нашел домашнего питомца в упаковке сельдерея

Житель Лондона нашел тритона в упаковке сельдерея и оставил его как домашнего питомца

41-летний Филлип Катерер-Стентифорд из Лондона, Великобритания, нашел маленького зверька в упаковке сельдерея, которую он купил в местном супермаркете, и оставил его в качестве домашнего питомца. Об этом пишет Daily Star.

В начале августа британец отправился в продуктовый магазин. В списке покупок был сельдерей, который семья Катерера-Стентифорда хотела использовать для приготовления ужина. После готовки остатки сельдерея положили в холодильник.

Спустя несколько дней Катерер-Стентифорд достал овощ из холодильника, и, когда мужчина выдергивал стебли из пакета, на кухонную столешницу выпал маленький коричневый зверек. Он попытался убежать, но британец успел поймать его и посадить в аквариум, в котором раньше жили хомяки. «Это был шок, смешанный с беспокойством, потому что мы ели сельдерей из этой упаковки в начале недели. Мы также переживали за животное. Оно пролежало в нашем холодильнике шесть дней, а до этого перенесло доставку с фермы в магазин и какое-то время находилось там», — рассказал мужчина.

Сначала британец, его жена и четырехлетний сын решили, что найденный зверек — ящерица, и назвали ее Ларри. Однако вскоре семья поняла, что Ларри — вовсе не ящерица, а тритон, и переименовали ее в Найджеллу.

Пока тритон живет у них дома — они закрыли аквариум, чтобы их домашние коты Джин, Тоник, Ирокез и Брут не достали Найджеллу. Катерер-Стентифорд планирует выпустить тритона в естественную среду обитания, как только поймет, где именно ему будет комфортно жить.

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