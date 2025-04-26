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13:06, 26 апреля 2025Моя страна

25-килограммового бобра вывезли из сарая на тракторе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Пермском крае бобра весом 25 килограммов вывезли на тракторе с частного участка. Ролик публикует Telegram-канал Mash Ural.

Сначала животное пытались достать из сарая с дровами веревкой, однако он ее перегрыз. На второй раз бобра удалось спасти —его аккуратно запихали в трактор и довезли до речки.

В апреле в поле российского региона также заметили слонов. Россиянин увидел в поле на окраине Перми цирковых слонов. По словам автрра видео, транспортное средство, которое перевозило животных, сломалось. В связи с этим их выпустили в поле погулять.

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