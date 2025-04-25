В поле российского региона заметили слонов

В поле на окраине Перми заметили цирковых слонов

Россиянин заметил в поле на окраине Перми цирковых слонов. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Ural Mash.

Житель региона запечатлел на камеру трех слонов. «Слоны, настоящие слоны. Индийские. Столько лет вообще живу, но видеть слонов у нас в Перми... Такое в первый раз», — поделился мужчина своими впечатлениями.

По словам авторов канала, транспортное средство, которое перевозило животных, сломалось. В связи с этим их выпустили в поле погулять.

Ранее сообщалось, что у берегов поселка Янтарный в Калининградской области местные рыбаки заметили морского гиганта.

