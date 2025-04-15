Морского гиганта заметили у берегов России

Гигантского горбатого кита сняли на видео у берегов Калининградской области

У берегов поселка Янтарный в Калининградской области местные рыбаки заметили морского гиганта. Видео с несвойственным для региона млекопитающим опубликовали в группе «Рыбалка в Калининграде — Konigfishing» в соцсети «ВКонтакте».

По словам директора Института рыболовства и аквакультуры КГТУ, кандидата биологических наук Олега Новожилова, появления китов у южного побережья Балтийского моря происходят время от времени. В беседе с Калининград.Ru он отметил, что ранее животных фиксировали у берегов Польши и даже в районе Ботнического залива.

Новожилов предположил, что российским рыбакам посчастливилось снять на видео именно горбатого кита. Эти животные питаются мелкой пелагической рыбой — килькой и салакой. В Балтийском море, по его словам, кит может находиться некоторое время, хотя условий для постоянного обитания здесь нет, в первую очередь из-за ограниченного количества пищи.

«Если сможет, то найдет выход и уйдет обратно в Северное море. Горбатые киты способны совершать длительные миграции. Считать Балтийское море местом их обитания, наверное, нельзя, но они сюда заходят», — отметил ученый, добавив, что горбатые киты способны обходиться без еды довольно долго, но все же регион не обеспечивает их потребности в пище.

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН Антон Чернецкий уточнил для РЕН ТВ, что, если кит не сможет найти достаточно пищи, то это может закончиться для него плачевно. Он также обратил внимание, что китам сложно сориентироваться в замкнутых водах Балтики и найти выход в Атлантику, где сейчас находится основной корм — криль.

Появление горбатого кита у Янтарного стало уже вторым подобным случаем за последние годы. В марте 2023 года животное наблюдали неподалеку от Зеленоградска.

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