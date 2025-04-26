В Крыму предрекли признание российскими Донбасса и Новороссии со стороны США

Константинов: После Крыма США могут признать российскими Донбасс и Новороссию

Вслед за признанием Крыма российским регионом США могут предпринять аналогичные меры к Донбассу и Новороссии. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, чьи слова приводит ТАСС.

«США начинают признавать реальность, сложившуюся на территории бывшей Украины, с самого простого — с признания российского статуса Крыма», — сказал он.

Следующим шагом со стороны Вашингтона, считает Константинов, может последовать признание нынешних властей Украины преступными и террористическими. Затем США могут признать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Позднее президент США Дональд Трамп раскритиковал это заявление президента Украины.