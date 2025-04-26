Директор СВР Нарышкин заявил о способности Лондона навредить России везде

Великобритания в состоянии пойти на провокации против России на территории любого государства, если ей это нужно. Об этом отвечая на вопрос о возможности применения Лондоном на территории Украины химического оружия, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, российские спецслужбы видят, что их британские коллеги проводят грубую линию в отношении Москвы. Каких либо дополнительных подробностей вреда глава СВР не привел.

Ранее Нарышкин заявил, что если блок НАТО решится на агрессию против Союзного государства России и Белоруссии, то ущерб будет нанесен всему Североатлантическому альянсу, а в первую очередь ощутят его соседние страны. Первыми же пострадают «носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», подчеркнул он.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда напомнил, что НАТО — оборонительный альянс, а его активность «является исключительно ответом на агрессивные действия России».

Также польский лидер охарактеризовал слова Нарышкина как «классическую, вводящую в заблуждение, российскую дезинформацию, типичную для школы советской дезинформационной пропаганды».