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11:40, 16 апреля 2025Мир

Президент Польши ответил на слова Нарышкина о нападении НАТО

Дуда ответил Нарышкину на слова, что Польша пострадает первой при нападении НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда ответил на слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Польша и Прибалтика пострадают первыми в случае нападения НАТО на Союзное государство. Его слова приводит портал Do Rzeczy.

«НАТО — оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России», — сказал польский лидер.

Кроме того, Дуда назвал заявление главы СВР «классической, вводящей в заблуждение, российской дезинформацией, типичной для школы, так сказать, советской дезинформационной пропаганды».

Президент Польши добавил, что НАТО «никогда ни на кого не нападало» и якобы является оборонительным альянсом.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что в случае агрессии НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен всему Североатлантическому альянсу. По его словам, последствия при недружественных действиях в первую очередь ощутят в Польше и Прибалтике.

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