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13:10, 26 апреля 2025Путешествия

Стало известно о задержке рейса из Денпасара в Москву

«Аэрофлот»: Рейс Денпасара в Москву задерживается по техническим причинам
Мария Винар

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom  

«Аэрофлот» сообщил о задержке рейса SU297 из Денпасара в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании.

Так, стало известно, что пассажирский самолет задерживают с 25 апреля по техническим причинам. В настоящий момент ожидается разрешение от авиационных властей Индонезии на перелет резервного воздушного судна. Согласно табло аэропорта Шереметьево, прилет рейса должен состояться 27 апреля в 18:25 по московскому времени.

Отмечается, на время ожидания пассажирам предоставили жилье в гостинице, а также питание и напитки.

20 апреля сообщалось, что сотни туристов застряли в «Шереметьево» из-за задержки рейсов, вылетавших в Египет.

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