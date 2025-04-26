Стало известно о задержке рейса из Денпасара в Москву

«Аэрофлот»: Рейс Денпасара в Москву задерживается по техническим причинам

«Аэрофлот» сообщил о задержке рейса SU297 из Денпасара в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании.

Так, стало известно, что пассажирский самолет задерживают с 25 апреля по техническим причинам. В настоящий момент ожидается разрешение от авиационных властей Индонезии на перелет резервного воздушного судна. Согласно табло аэропорта Шереметьево, прилет рейса должен состояться 27 апреля в 18:25 по московскому времени.

Отмечается, на время ожидания пассажирам предоставили жилье в гостинице, а также питание и напитки.

20 апреля сообщалось, что сотни туристов застряли в «Шереметьево» из-за задержки рейсов, вылетавших в Египет.