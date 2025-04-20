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23:40, 20 апреля 2025Путешествия

Сотни желающих попасть в Египет россиян застряли в аэропорту Москвы

Shot: сотни россиян застряли в Шереметьево более чем на 20 часов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотни туристов застряли в московском аэропорту Шереметьево 20 апреля из-за задержки рейса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно источнику, пассажиры авиакомпании AlMasria Universal Airlines, которые должны были лететь в Шарм-эш-Шейх, столкнулись с задержкой вылета почти на 20 часов. В аэропорту путешественникам выдали ваучеры на тысячу рублей, а также предложили поехать в отель на бесплатном автобусе.

«Некоторые туристы собираются требовать компенсацию от турагентов и авиакомпании за потерянный день отпуска», — отмечается в публикации. При этом авиакомпания никак не объяснила причину задержки.

Ранее в апреле пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в российском аэропорту из-за отмененного в связи с туманом рейса. Через восемь часов ожидания россиянам предоставили отель, но спустя еще пару часов им пришлось вернуться в авиагавань.

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