Пассажиры на сутки застряли в российском аэропорту из-за тумана

«Осторожно, новости»: Пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту Сочи

Пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в российском аэропорту из-за отмененного в связи с туманом рейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Сочи в Ереван в 16:20 4 апреля, но данные на табло все время менялись. Через 8 часов ожидания россиянам предоставили отель, но спустя еще пару часов им пришлось вернуться в авиагавань. Однако в 22:30 рейс вновь не вылетел.

В авиакомпании заявили, что смогут расселить всех по отелям лишь через 8 часов. Предполагалось, что самолет должен был вылететь в 15:30 5 апреля, однако данных об этом нет.

Ранее более двухсот направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в столичном аэропорту Внуково на 10 часов. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из Москвы в Дубай в 06:40 среды, 2 апреля.