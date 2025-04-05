Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 5 апреля 2025Путешествия

Пассажиры на сутки застряли в российском аэропорту из-за тумана

«Осторожно, новости»: Пассажиры Red Wings на сутки застряли в аэропорту Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в российском аэропорту из-за отмененного в связи с туманом рейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Сочи в Ереван в 16:20 4 апреля, но данные на табло все время менялись. Через 8 часов ожидания россиянам предоставили отель, но спустя еще пару часов им пришлось вернуться в авиагавань. Однако в 22:30 рейс вновь не вылетел.

В авиакомпании заявили, что смогут расселить всех по отелям лишь через 8 часов. Предполагалось, что самолет должен был вылететь в 15:30 5 апреля, однако данных об этом нет.

Ранее более двухсот направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в столичном аэропорту Внуково на 10 часов. Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из Москвы в Дубай в 06:40 среды, 2 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

    Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на Украине

    В расправе над 14-летней девочкой уличили двух братьев с психическими отклонениями

    В Петербурге сгорел очередной автобус

    В России предложили запретить въезд в страну некоторым зарубежным артистам

    Россиянам предложили праздновать Новый год каждый день

    В Госдуме предложили назвать улицу и стадион в Москве в честь Овечкина

    Пассажиры на сутки застряли в российском аэропорту из-за тумана

    В России восстановили и поставили в строй «украинский Байрактар»

    В одной из стран Европы передумали хранить золото в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше