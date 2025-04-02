Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 2 апреля 2025Путешествия

Сотни направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в аэропорту Москвы на 10 часов

Более 200 направлявшихся в Дубай пассажиров застряли в аэропорту Внуково
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более двух сотен направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в столичном аэропорту Внуково на 10 часов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из Москвы в Дубай в 06:40 среды, 2 апреля. Однако Boeing так и не сдвинулся с места.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Пассажиры задержанного рейса рассказали, что сначала они зашли на борт лайнера и просидели там час, а после этого их вывели обратно в здание авиагавани.

«Далее рейс перенесли на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час, — говорится в сообщении. — Некоторые из них находятся в аэропорту с детьми с четырех утра».

По словам очевидцев, сначала у воздушного судна нашлась поломка, которую сразу принялись чинить. Затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и перевозчику пришлось искать нового для задержанного рейса.

Отмечается, что людям дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время должна состояться посадка.

Ранее в марте футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Спортсмены провели в одной из самых опасных по уровню преступности стран мира два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

    Стали известны подробности ожесточенных боев в курском приграничье

    Оксана Самойлова показала ванную дочери со словами «мир должен это видеть»

    В Польше назвали причину отказа от отправки войск на Украину

    «VK Музыка» обновилась

    Астрофотографу удалось снять «Вертушку» в небе над Новосибирском

    Пропавшую школьницу нашли в чужом шкафу

    ВС России поразили центр управления дронами ВСУ

    В США раскрыли подробности о возможном визите главы РФПИ в Вашингтон

    CAS признал сбежавшего из России норвежца виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше