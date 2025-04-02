Сотни направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в аэропорту Москвы на 10 часов

Более 200 направлявшихся в Дубай пассажиров застряли в аэропорту Внуково

Более двух сотен направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в столичном аэропорту Внуково на 10 часов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Самолет авиакомпании Utair должен был вылететь из Москвы в Дубай в 06:40 среды, 2 апреля. Однако Boeing так и не сдвинулся с места.

Пассажиры задержанного рейса рассказали, что сначала они зашли на борт лайнера и просидели там час, а после этого их вывели обратно в здание авиагавани.

«Далее рейс перенесли на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час, — говорится в сообщении. — Некоторые из них находятся в аэропорту с детьми с четырех утра».

По словам очевидцев, сначала у воздушного судна нашлась поломка, которую сразу принялись чинить. Затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и перевозчику пришлось искать нового для задержанного рейса.

Отмечается, что людям дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время должна состояться посадка.

Ранее в марте футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Спортсмены провели в одной из самых опасных по уровню преступности стран мира два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.

