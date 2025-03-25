Российские футболисты застряли в одной из самых опасных стран мира из-за поломки самолета

Футболисты молодежной сборной России застряли в Колумбии из-за поломки самолета

Футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza во вторник, 25 марта.

Отмечается, что спортсмены провели в одной из самых опасных стран мира по уровню преступности два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.

Однако, когда воздушное судно с соотечественниками уже выехало на взлетно-посадочную полосу, экипаж вдруг сообщил о неисправности. В итоге лайнеру пришлось вернуться на стоянку, а игроки так и не смогли вылететь в колумбийскую столицу.

По данным источника, из-за этого россияне пропустили рейс в Турцию. Между тем часть футболистов и административного состава все же смогла улететь в Боготу другим рейсом.

Ожидается, что спортсмены должны прилететь в столицу Колумбии вечером 25 марта (по местному времени). При этом в Стамбул они отправятся в лучшем случае в среду, 26 марта.

Ранее сотни россиян застряли в московском аэропорту Домодедово. Их рейс в Шарм-эш-Шейх, Египет, переносили пять раз.

