Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:38, 25 марта 2025Путешествия

Российские футболисты застряли в одной из самых опасных стран мира из-за поломки самолета

Футболисты молодежной сборной России застряли в Колумбии из-за поломки самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza во вторник, 25 марта.

Отмечается, что спортсмены провели в одной из самых опасных стран мира по уровню преступности два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Однако, когда воздушное судно с соотечественниками уже выехало на взлетно-посадочную полосу, экипаж вдруг сообщил о неисправности. В итоге лайнеру пришлось вернуться на стоянку, а игроки так и не смогли вылететь в колумбийскую столицу.

По данным источника, из-за этого россияне пропустили рейс в Турцию. Между тем часть футболистов и административного состава все же смогла улететь в Боготу другим рейсом.

Ожидается, что спортсмены должны прилететь в столицу Колумбии вечером 25 марта (по местному времени). При этом в Стамбул они отправятся в лучшем случае в среду, 26 марта.

Ранее сотни россиян застряли в московском аэропорту Домодедово. Их рейс в Шарм-эш-Шейх, Египет, переносили пять раз.

    Обсудить
    Последние новости

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    В России рекордно выросло потребление ключевых продуктов питания

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    В США предложили направить F-47 против России

    Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

    Украинцы остались без билетов на поезда из-за кибератаки

    Морские поставки российского угля в Китай рухнули

    Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

    Умер ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

    Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше