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10:03, 18 марта 2025Путешествия

Сотни россиян застряли в московском аэропорту из-за перенесенного пять раз рейса в Египет

Mash: Россияне застряли в Домодедово из-за перенесенного пять раз рейса в Египет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотни российских туристов застряли в московском аэропорту Домодедово из-за перенесенного пять раз рейса Egypt Air в Египет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что изначально 300 пассажиров должны были вылететь в Шарм-эш-Шейх еще в час ночи 17 марта. В гостиницы их отправили лишь утром, а уже днем сотрудники перевозчика пообещали открыть регистрацию в 17:00. Россияне прибыли в авиагавань к указанному времени, но их снова ждало разочарование: рейс повторно перенесли из-за поломки самолета.

Позже в Egypt Air объяснили, что борт был задержан по технической причине. Пассажиров пообещали отправить в 22:00 17 марта, но нет информации, смогли ли они в итоге вылететь. В общей сложности, как пишет Mash, вылет переносился уже пять раз.

Ранее свыше двух сотен направлявшихся в Ереван пассажиров авиакомпании UTair застряли на сутки в московском аэропорту Внуково. Рейс до столицы Армении был задержан из-за неисправности воздушного судна.

Вот это да!
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