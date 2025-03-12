Сотни направлявшихся в Армению пассажиров на сутки застряли в аэропорту Москвы

Сотни направлявшихся в Ереван пассажиров на сутки застряли в аэропорту Внуково

Свыше двух сотен направлявшихся в Ереван пассажиров авиакомпании UTair застряли на сутки в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Рейс до столицы Армении был задержан из-за поломки воздушного судна. У самолета обнаружили проблемы с двигателем. Отмечается, что Boeing 767 должен был вылететь из российской авиагавани еще во вторник, 11 марта, в 21:40 мск. Однако рейс перенесли на три часа, и так пять раз подряд.

«Разъяренные пассажиры жалуются, что авиакомпания не дает никаких объяснений происходящего, — говорится в сообщении. — Им пообещали, что если самолет не вылетит сегодня в 15:00, то их отправят на других рейсах».

Однако, как пишет источник, вылет снова перенесли. Теперь он назначен на 21:50, однако гарантий, что борт все-таки отправится в Ереван в это время, нет. На данный момент перевозчик выплатил пассажирам примерно 1,4 тысячи рублей на еду из-за пяти переносов.

Ранее пассажиры рейсов, вылетающих из Москвы в другие города России, застряли в самолетах из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на столицу. Пилоты объявили, что из-за введения плана «Ковер» их вылеты откладываются.

