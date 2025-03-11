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09:03, 11 марта 2025Путешествия

Пассажиры рейсов из Москвы на несколько часов застряли в самолетах из-за атаки дронов

Пассажиры рейсов из Москвы несколько часов сидят в самолетах из-за атаки БПЛА
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пассажиры рейсов, вылетающих из Москвы в другие города России, застряли в самолетах из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу. Об этом пишет издание Baza.

По данным источника, люди, следовавшие в Самару и Челябинск из аэропорта Шереметьево, сидят в воздушных судах уже несколько часов. Пилоты объявили, что из-за введения плана «Ковер» их вылеты откладываются.

Атака дронов на Москву ночью 11 марта стала самой массированной за время спецоперации. В ходе нее один из беспилотников упал у предприятия «Мираторга» в Домодедове и повредил около 20 машин, один человек при этом не выжил.

На фоне налета БПЛА все столичные аэропорты приостановили прием и выпуск самолетов.

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