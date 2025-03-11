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08:59, 11 марта 2025Россия

Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Мэр Собянин: Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отбита самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Рассуждая об отражении массовой атаки дронов, Собянин поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны за отличную работу.

До этого Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве.

Утром 11 марта стало известно, что средствами ПВО Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть БПЛА, летевших на Москву.

До этого в Минобороны отчитаались, что в ночь на 11 марта удалось сбить 337 украинских беспилотников над российскими регионами.

ЖЗЛ
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