Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

Мэр Собянин: Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву

Отбита самая массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Рассуждая об отражении массовой атаки дронов, Собянин поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) Минобороны за отличную работу.

До этого Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве.

Утром 11 марта стало известно, что средствами ПВО Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть БПЛА, летевших на Москву.

До этого в Минобороны отчитаались, что в ночь на 11 марта удалось сбить 337 украинских беспилотников над российскими регионами.