Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 11 марта 2025Россия

Собянин назвал число сбитых за ночь БПЛА

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили в ночь на 11 марта десятки беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По данным главы города, на данный момент сбито 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. На месте работают соответствующие службы.

Утром 11 марта стало известно, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть БПЛА, летевших на Москву.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотников над территорией России.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовую атаку дронами по Москве. В результате в Подмосковье горят дома, а в аэропортах введены ограничения

    Собянин заявил об отражении самой массированной атаки БПЛА на Москву

    Российские военные заняли позиции ВСУ в ЛНР

    Появилось видео с места гибели человека в результате атаки БПЛА на Подмосковье

    Цели Украины в переговорах с США назвали

    Украинский беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области

    Захарова назвала причину атаки БПЛА на Москву

    В России создали миниатюрные компоненты для радиолокационных комплексов БПЛА

    В России резко выросли продажи безлактозного молока

    Макрон попытался установить красную линию и испугал оппозицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше