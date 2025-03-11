Собянин назвал число сбитых за ночь БПЛА

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили в ночь на 11 марта десятки беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По данным главы города, на данный момент сбито 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. На месте работают соответствующие службы.

Утром 11 марта стало известно, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны в Раменском городском округе ликвидировали шесть БПЛА, летевших на Москву.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотников над территорией России.