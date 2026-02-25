Реклама

19:07, 25 февраля 2026Из жизни

Брошенного матерью и отвергнутого стаей детеныша макаки Панча обняла взрослая обезьяна

В японском зоопарке макака Панча, брошенного матерью, обняла пожилая обезьяна
Антонина Черташ
Антонина Черташ

По соцсетям разлетелись ролики из зоопарка японского города Итикава, на которых брошенного матерью детеныша макаки по кличке Панч обнимает пожилой сородич. Видео опубликовано в соцсети X.

Панч родился в июле 2025 года в зоопарке города Итикава, префектура Тиба. Поскольку мать сразу же отказалась от него, сотрудники зоопарка подарили ее детенышу плюшевого орангутана, получившего прозвище Ора-мама. Игрушка стала постоянным спутником Панча, которого не принимала мать и другие взрослые обезьяны из стаи.

Однако не так давно о Панче стала заботиться одна из пожилых обезьян. На видео попал момент, где она крепко обнимала Панча, ранее страдавшего от одиночества. Детеныш в ответ тоже обнял ее лапами. Пользователи соцсетей с ликованием отреагировали на эту перемену.

Ранее сообщалось, что в Кении детеныши зебры и носорога подружились по грустной причине. Оба лишились матерей перед тем, как попасть в питомник.

