Северное сияние поможет избежать отключений электричества в России

Ученые в РФ предложили способ избежать отключений электричества с помощью северных сияний

Российские ученые предложили способ прогнозирования отключений электричества и аварий на трубопроводах на севере страны с помощью полярных сияний, рассказали в Российской академии наук со ссылкой на журнал «Солнечно-земная физика».

Объясняется, что геомагнитные бури и суббури, которые приводят к северным сияниям, вызывают возникновение блуждающих токов в трубопроводах, на железных дорогах и линиях электропередачи. Эти токи могут вывести из строя силовые автотрансформаторы, спровоцировать ложные срабатывания релейной защиты и даже вызвать масштабные отключения электричества.

При этом надежно оценивать уровень ГИТ помогают наземные магнитные обсерватории, но в Арктике их мало или они отсутствуют. Единственный доступный индикатор космической погоды здесь — это полярные сияния. В связи с чем ученые предложили использовать их в качестве природного датчика, который позволит без использования приборов получать пусть не точные, но вероятностные оценки рисков.

Специалисты проанализировали 100 тысяч эпизодов синхронных наблюдений неба и токов с 2011 по 2024 год от обсерватории «Ловозеро» и электроподстанции «Выходной». Выяснилось, что при дискретных сияниях (со спиралевидными и вихревыми структурами) часто повышается уровень геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ), который может привести к авариям. При этом при ровном тусклом северном сиянии опасность минимальна.

Подчеркивается, что предложенный подход уступает в точности классическим методам, использующим спутниковые и наземные инструментальные данные о состоянии магнитосферы Земли, однако его преимущество — независимость от аппаратного обеспечения и систем связи. По словам ученых, кроме энергетики метод может быть применим для диагностики отказов в системах железнодорожной автоматики на высоких широтах.

В мае жители города Зеленоградск в Калининградской области заметили белую радугу. Оказалось, что она образовалась из-за очень маленьких капель в клубах тумана, на которые попали солнечные лучи. Данный природный феномен считается достаточно редким.